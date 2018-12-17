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Гройсман сегодня в Брюсселе встретится с руководством ЕС

Новости » Политика    17.12.2018 - 09:39
Гройсман сегодня в Брюсселе встретится с руководством ЕС
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Сегодня в Брюсселе пройдет заседание Совета ассоциации Украина - ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня в Брюсселе встретится с руководством Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Сообщается, что сегодня Гройсман примет участие в пятом заседании Совета ассоциации Украина - ЕС, а также в переговорах с Еврокомиссией.

"Мы проанализируем ход выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС и обозначим планы секторальной взаимодействия", - отметил он.

Гройсман сегодня в Брюсселе встретится с руководством ЕС

Напомним, ранее сообщалось, что вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович 17 декабря проведет встречу с Гройсманом. Отметим, Шефчович отвечает за вопросы энергетики и является представителем Еврокомиссии на переговорах с участием "Нафтогаза Украины" и российского "Газпрома".

На прошлой неделе Евросоюз перечислил Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. В начале декабря ЕС разместил облигации, чтобы направить привлеченные средства в сумме 500 млн евро в рамках первого транша макрофинансовой помощи Украине. Условия выдачи кредита будут иметь те же сроки погашения и ставку, что и бонды ЕС - на 15 лет, с погашением в апреле 2033 года под 1,18% годовых.

 

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