Гройсман сегодня в Брюсселе встретится с руководством ЕС

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Сегодня в Брюсселе пройдет заседание Совета ассоциации Украина - ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня в Брюсселе встретится с руководством Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Сообщается, что сегодня Гройсман примет участие в пятом заседании Совета ассоциации Украина - ЕС, а также в переговорах с Еврокомиссией.

"Мы проанализируем ход выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС и обозначим планы секторальной взаимодействия", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович 17 декабря проведет встречу с Гройсманом. Отметим, Шефчович отвечает за вопросы энергетики и является представителем Еврокомиссии на переговорах с участием "Нафтогаза Украины" и российского "Газпрома".

На прошлой неделе Евросоюз перечислил Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. В начале декабря ЕС разместил облигации, чтобы направить привлеченные средства в сумме 500 млн евро в рамках первого транша макрофинансовой помощи Украине. Условия выдачи кредита будут иметь те же сроки погашения и ставку, что и бонды ЕС - на 15 лет, с погашением в апреле 2033 года под 1,18% годовых.