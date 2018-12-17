Гройсман сьогодні у Брюсселі зустрінеться з керівництвом ЄС

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Сьогодні у Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна - ЄС

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні у Брюсселі зустрінеться з керівництвом Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Повідомляється, що сьогодні Гройсман візьме участь у п'ятому засіданні Ради асоціації Україна - ЄС, а також у переговорах з Єврокомісією.

"Ми проаналізуємо хід виконання Угоди про асоціацію з ЄС та означимо плани секторальної взаємодії", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович 17 грудня проведе зустріч з Гройсманом. Зазначимо, Шефчович відповідає за питання енергетики та є представником Єврокомісії на переговорах з участю "Нафтогазу України" і російського "Газпрому".

Минулого тижня Євросоюз перерахував Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. На початку грудня ЄС розмістив облігації, щоб направити залучені кошти в сумі 500 млн євро в рамках першого траншу макрофінансової допомоги Україні. Умови видачі кредиту будуть мати ті ж терміни погашення і ставку, що і бонди ЄС - на 15 років, з погашенням у квітні 2033 року під 1,18% річних.