Гройсман: рост экономики в 2019 должен составить не менее 3%

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман также назвал приоритетные направления для государственных инвестиций

Рост экономики Украины в 2019 году должен составить не менее 3%. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, премьер отметил, что в прошлом году удалось сформировать рекордные за пять лет резервы. В то же время приоритеты на 2019 год остаются прежними.

"Приоритет - укрепление национальной экономики, создание рабочих мест. В 2019 году будем инвестировать в образование, медицину, энергоэффективность. Это будет рекордный год строительства дорог. Будут и другие программы. Наша задача - чтобы рост экономики был не менее 3%", - добавил Гройсман.

Он также напомнил о перерасчете пенсий для военных пенсионеров с 1 января, внедрении монетизации субсидий, а также о подготовке к перерасчету остальных пенсий. Отдельно он отметил, что параллельно будет вводиться новый механизм среднесрочного бюджетного планирования.

Напомним, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики Украины. В частности, прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году понижен до 2,9%.

Кроме того, стало известно, что МВФ ожидает слабый рост экономики Украины без ускорения реформ.