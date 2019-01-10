ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Гройсман: рост экономики в 2019 должен составить не менее 3%

Новости » Экономика    10.01.2019 - 12:06
Гройсман: рост экономики в 2019 должен составить не менее 3%
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман также назвал приоритетные направления для государственных инвестиций

Рост экономики Украины в 2019 году должен составить не менее 3%. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, премьер отметил, что в прошлом году удалось сформировать рекордные за пять лет резервы. В то же время приоритеты на 2019 год остаются прежними.

"Приоритет - укрепление национальной экономики, создание рабочих мест. В 2019 году будем инвестировать в образование, медицину, энергоэффективность. Это будет рекордный год строительства дорог. Будут и другие программы. Наша задача - чтобы рост экономики был не менее 3%", - добавил Гройсман.

Он также напомнил о перерасчете пенсий для военных пенсионеров с 1 января, внедрении монетизации субсидий, а также о подготовке к перерасчету остальных пенсий. Отдельно он отметил, что параллельно будет вводиться новый механизм среднесрочного бюджетного планирования.

Напомним, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики Украины. В частности, прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году понижен до 2,9%.

Кроме того, стало известно, что МВФ ожидает слабый рост экономики Украины без ускорения реформ.

 

Правительство расширило список офшорных зон
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВладимир ГройсманВВП Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь