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Гройсман рассказал, сколько рецептов было выписано по программе "Доступные лекарства"

Новости » Общество    16.11.2018 - 14:23
Гройсман рассказал, сколько рецептов было выписано по программе "Доступные лекарства"
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

В программе почти 300 наименований лекарств, и список планируют расширять

По программе "Доступные лекарства" украинцам выписано почти 30 миллионов рецептов. Об этом заявил глава Кабинета министров Владимир Гройсман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра.

По словам главы правительства, в программе почти 300 наименований лекарств, и список будет расширяться.

Гройсман рассказал, сколько рецептов было выписано по программе &quot;Доступные лекарства&quot;

"Программа "Доступные лекарства": почти 30 миллионов рецептов выписано гражданам. В программе - почти 300 наименований лекарств, будем еще расширять этот перечень", - сообщил Гройсман.

Напомним, президент Петр Порошенко настаивает на увеличении финансирования программы бесплатных лекарств, о чем сообщила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко. Она отметила, что президент настаивает на увеличении финансирования, чтобы большее количество населения могло воспользоваться программой.

РБК-Украина также сообщало, что по состоянию на сентябрь, по информации подразделений здравоохранения в областях, уже более 6,6 млн украинцев воспользовались программой "Доступные лекарства". Отмечалось, что в этом году спрос на лекарства по программе "Доступные лекарства" вырос на 30%. Кроме того, увеличилось количество аптек, участвующих в программе.

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