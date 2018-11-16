Гройсман рассказал, сколько рецептов было выписано по программе "Доступные лекарства"

Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

В программе почти 300 наименований лекарств, и список планируют расширять

По программе "Доступные лекарства" украинцам выписано почти 30 миллионов рецептов. Об этом заявил глава Кабинета министров Владимир Гройсман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра.

По словам главы правительства, в программе почти 300 наименований лекарств, и список будет расширяться.

"Программа "Доступные лекарства": почти 30 миллионов рецептов выписано гражданам. В программе - почти 300 наименований лекарств, будем еще расширять этот перечень", - сообщил Гройсман.

Напомним, президент Петр Порошенко настаивает на увеличении финансирования программы бесплатных лекарств, о чем сообщила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко. Она отметила, что президент настаивает на увеличении финансирования, чтобы большее количество населения могло воспользоваться программой.

РБК-Украина также сообщало, что по состоянию на сентябрь, по информации подразделений здравоохранения в областях, уже более 6,6 млн украинцев воспользовались программой "Доступные лекарства". Отмечалось, что в этом году спрос на лекарства по программе "Доступные лекарства" вырос на 30%. Кроме того, увеличилось количество аптек, участвующих в программе.