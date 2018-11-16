Гройсман розповів, скільки рецептів було виписано за програмою "Доступні ліки"

Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

У програмі майже 300 найменувань ліків, і список планують розширювати

За програмою "Доступні ліки" українцям виписано майже 30 мільйонів рецептів. Про це заявив голова Кабінету міністрів Володимир Гройсман, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter прем'єр-міністра.

За словами голови уряду, у програмі майже 300 найменувань ліків, і список буде розширюватися.

"Програма "Доступні ліки": майже 30 мільйонів рецептів виписано громадянам. У програмі - майже 300 найменувань ліків, будемо ще розширювати цей перелік", - поінформував Гройсман.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко наполягає на збільшенні фінансування програми безкоштовних ліків, про що повідомила представник президента України у Верховній раді Ірина Луценко. Вона зазначала, що президент наполягає на збільшенні фінансування, аби більша кількість населення могла скористатися програмою.

РБК-Україна також повідомляло, що станом на вересень, за інформацією підрозділів охорони здоров'я в областях, вже понад 6,6 млн українців скористалися програмою "Доступні ліки". Зазначалося, що в цьому році попит на ліки за програмою "Доступні ліки" виріс на 30%. Крім того, збільшилася кількість аптек, які беруть участь у програмі.