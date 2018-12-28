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Гройсман рассказал о перспективах украинской ГТС

Новости » Энергетика    28.12.2018 - 14:45
Гройсман рассказал о перспективах украинской ГТС
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Украина заинтересована в поиске партнеров для ГТС

НАК "Нафотогаз Украины" должен завершить процесс анбандлинга (разделения на компании) до 1 января 2020 года. Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Гройсман отметил, что правительство сделало все, что от него зависело, и сейчас эта работа лежит в плоскости именно компании НАК "Нафтогаз", "это их ответственность проведения разделения в сроки".

"Я ожидаю в январе получить от НАК окончательный график, который будет утвержден их наблюдательным советом, помесячно с выходом на первое января 2020 года, с анбандлингом, с новым оператором, который мы создали - "Магистральные газопроводы Украины". Он должен к этому времени быть уже сертифицирован по европейскому законодательству", - сказал премьер.

По его словам, Украина заинтересована в поиске серьезного авторитетного партнера для совместного управления газотранспортной системой из Европейского Союза, Соединенных Штатов. "Они заинтересованы в получении газа в Европе, а мы - в обеспечении объемов транспортировки, поэтому мы заинтересованы в совместном управлении", - добавил он.

Гройсман убежден, что Верховная рада поддержит совместное управление украинской ГТС.

"А почему парламент должен быть против? Я понимаю, что есть те, кто всегда против. Но если мы говорим о том, что мы сегодня объединяем усилия с авторитетным международным партнером с мировым именем, отличной репутацией и создаем совместное управление, что здесь плохого? Весь мир кооперируется", - добавил он.

Напомним, срок действия контракта на транзит российского ЕС от 2009 года истекает 1 января 2020 года. За это время "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить анбандлинга компании, передав газотранспортные активы новому независимому оператору ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины".

Как сообщало РБК-Украина, "Укртрансгаз" перевел в новый филиал "Оператор газохранилищ Украины" около 2 тыс. сотрудников и передал производственные подразделения, обслуживающие подземные хранилища газа на всей территории Украины.

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