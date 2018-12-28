Гройсман розповів про перспективи української ГТС

Фото: Володимир Гройсман (www.kmu.gov.ua)

Україна зацікавлена в пошуку партнера для ГТС

НАК "Нафотогаз України" повинен завершити процес анбандлінгу (розділення на компанії) до 1 січня 2020 року. Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гройсман зазначив, що уряд зробив все, що від нього залежало, і зараз ця робота лежить у площині саме компанії НАК "Нафтогаз", "це їх відповідальність проведення розділення в терміни".

"Я очікую в січні отримати від НАКу остаточний графік, який буде затверджений їх наглядовою радою, помісячно з виходом на перше січня 2020 року, з анбандлінгом, з новим оператором, який ми створили - "Магістральні газопроводи Укрaїни". Він має до цього часу бути уже сертифікований за європейським законодавством", - сказав прем'єр.

За його словами, Україна зацікавлена в пошуку серйозного авторитетного партнера для спільного управління газотранспортною системою з Європейського Союзу, Сполучених Штатів. "Вони зацікавлені в отриманні газу в Європі, а ми - в забезпеченні обсягів транспортування, тому ми зацікавлені в спільному управлінні", - додав він.

Гройсман також переконаний, що Верховна рада підтримає спільне управління українською ГТС.

"А чому парламент має бути проти? Я розумію, що є ті, хто завжди проти. Але якщо ми говоримо про те, що ми сьогодні об’єднуємо зусилля з авторитетним міжнародним партнером зі світовим ім’ям, прекрасною репутацією і створюємо спільне управління, що тут поганого? Весь світ кооперується", - додав він.

Нагадаємо, термін дії контракту на транзит російського ЄС від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року. За цей час "Нафтогаз України" розраховує завершити анбандлінг компанії, передавши газотранспортні активи новому незалежному оператору ГТС - компанії "Магістральні газопроводи України".

Як повідомляло РБК-Україна, "Укртрансгаз" перевів до новоствореної філії "Оператор газосховищ України" близько 2 тис. співробітників та передав виробничі підрозділи, що обслуговують підземні сховища газу на всій території України.