Гройсман розповів про перспективи поставок вугілля та скрапленого газу з США

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Україна зацікавлена в поставках скрапленого газу

Україна буде закуповувати вугілля у міжнародних партнерів, поки не почне покривати внутрішній дефіцит. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Reuters.

За словами Гройсмана, на сьогодні Україна зацікавлена в поставках скрапленого газу. Крім того, ця тема обговорювалася в ході недавніх переговорів з міністром енергетики США Ріком Перрі.

"Ми говорили про цілий спектр нашої співпраці в енергетичному секторі. Що стосується вугілля, ми будемо купувати його у наших міжнародних партнерів, поки не будемо покривати внутрішній дефіцит", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до України прибула чергова партія вугілля з ПАР. Судно з 50,5 тис. тонн енергетичного вугілля прибуло в порт "Южний", паливо призначене для Дарницької та Чернігівської ТЕЦ.

Відзначимо, в березні 2018 року Reuters писав, що угода про постачання антрациту з США в Україну стала взаємовигідною для сторін. Зокрема, для президента США Дональда Трампа ця угода надала необхідні замовлення для штату Пенсільванія, де видобувають вугілля.