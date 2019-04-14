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Гройсман рассказал, будет ли участвовать в парламентских выборах

Новости » Выборы 2019    14.04.2019 - 21:34
Гройсман рассказал, будет ли участвовать в парламентских выборах
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

По словам премьера, он готов к парламентским выборам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что собирается принять участие в следующих парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает РБК-Украина.

По словам Гройсмана, он никогда не скрывал, что собирается участвовать в парламентских выборах. Он добавил, что готов к выборам осенью 2019 года.

"Я к выборам готов... Никогда не скрывал, что буду принимать участие в парламентской кампании. Считаю, что еще очень многое нужно сделать", - заявил он.

Премьер отметил, что период между президентскими и парламентскими выборами необходимо использовать для изменения политической системы.

"Между президентскими и парламентскими выборами есть "окно возможностей", которые нужно использовать для того, чтобы дальше менять систему...Если мы изменили систему децентрализации, мы можем начать закреплять ее в конституции ... Нам нужно изменить избирательную систему - открытые списки... Тогда мы более качественных людей приведем в систему центральной власти, в том числе возможно и из местного самоуправления", - рассказал он.

Кроме того, Гройсман подчеркнул необходимость изменения правоохранительной системы в Украине.

"Также нам нужно изменить правоохранительную систему Украины, которая бы не угнетала экономику и не "кошмарила" бизнес ... Если этого не произойдет - мы станем на те же грабли, на которых уже были не один раз", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах он не намерен добровольно уходить в отставку.

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