Гройсман розповів, чи братиме участь у парламентських виборах

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

За словами прем'єра, він готовий до парламентських виборів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що збирається взяти участь в наступних парламентських виборах, які відбудуться восени 2019 року. Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє РБК-Україна.

За словами Гройсмана, він ніколи не приховував, що збирається брати участь у парламентських виборах. Він додав, що готовий до виборів восени 2019 року.

"Я до виборів готовий... Ніколи не приховував, що братиму участь у парламентській кампанії. Вважаю, що ще дуже багато чого потрібно зробити", - заявив він.

Прем'єр зазначив, що період між президентськими та парламентськими виборами необхідно використати для зміни політичної системи.

"Між президентськими та парламентськими виборами є "вікно можливостей", які треба використати для того, щоб далі змінювати систему...Якщо ми змінили систему децентралізації, ми можемо почати закріплювати її у конституції ... Нам потрібно змінити виборчу систему - відкриті списки... Тоді ми більш якісних людей приведемо у систему центральної влади, в тому числі можливо й з місцевого самоврядування", - розповів він.

Крім того, Гройсман наголосив на необхідності зміни правоохоронної системи в Україні.

"Також нам потрібно змінити правоохоронну систему України, яка б не пригнічувала економіку та не "кошмарила" бізнес ... Якщо цього не відбудеться - ми станемо на ті ж граблі, на яких вже були не один раз", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в разі перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах він не має наміру добровільно йти у відставку.