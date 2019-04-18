Гройсман прокомментировал решение суда о национализации Приватбанка

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Премьера интересует сохранение денег вкладчиков

Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля о незаконности национализации "ПриватБанка". Об этом он написал в Twitter.

Гройсман отметил, что заявление по этому поводу уже сделали НБУ и Минфин и решение суда может быть обжаловано.

"Нацбанк и Министерство финансов уверены в своей позиции. Меня интересует сохранность денег вкладчиков и государственных ресурсов", - добавил премьер.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Как отмечается в решении суда, основанием были, в том числе, недоказанность ответчиками оснований для отнесения ПАО КБ "Приватбанк" к категории неплатежеспособных и нарушение процедуры национализации банка.

Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По данным НБУ, решение суда не вступило в законную силу.

Государственные органы имеют десять дней, чтобы обжаловать решение суда о возвращении "ПриватБанка" Игорю Коломойскому.