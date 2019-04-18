Гройсман прокоментував рішення суду щодо націоналізації ПриватБанку

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Прем'єра цікавить збереження грошей вкладників

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня про незаконність націоналізації ПриватБанку. Про це він написав у Twitter.

Гройсман зазначив, що заяву з цього приводу вже зробили НБУ та Мінфін і рішення суду може бути оскаржене.

"Нацбанк та Міністерство фінансів впевнені у своїй позиції. Мене цікавить збереження грошей вкладників та державних ресурсів", - додав прем'єр.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Як зазначається в рішенні суду, підставою були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення ПАТ КБ "Приватбанк" до категорії неплатоспроможних та порушення процедури націоналізації банку.

Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За даними НБУ, рішення суду не набрало законної сили.

Державні органи мають десять днів, щоб оскаржити рішення суду щодо повернення ПриватБанку Ігорю Коломойському.