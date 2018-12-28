Гройсман прогнозирует новую административно-территориальную систему через 5 лет

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Премьер полагает, что Рада сможет внести изменения в части местного самоуправления

В Украине через пять лет может появиться новая административно-территориальная система. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Владимира Гройсмана "Интерфакс-Украина".

По его мнению, Рада нынешнего созыва еще успеет принять изменения в Конституцию в части местного самоуправления. Кроме того, Гройсман заявил о необходимость гарантий финансовой самодостаточности местного самоуправления.

"Я не без оснований считаю, что за будущие пять лет есть уникальный шанс выстроить новую административно-территориальную модель успешной и самодостаточной Украины", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Гройсман назвал приоритеты работы правительства на 2019 год. В частности, правительство сосредоточится на новом этапе децентрализации, который будет базироваться на построении нового территориального устройства.

Также ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрированы 4 приоритетных законопроекта по новому этапу децентрализации, которые требуют первоочередного принятия.