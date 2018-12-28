ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Гройсман прогнозує нову адміністративно-територіальну систему за 5 років

Новини » Політика    28.12.2018 - 12:42
Гройсман прогнозує нову адміністративно-територіальну систему за 5 років
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Прем'єр вважає, що Рада зможе внести зміни в частині місцевого самоврядування

В Україні через п'ять років може з'явитися нова адміністративно-територіальна система. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана "Інтерфакс-Україна".

На його думку, Рада нинішнього скликання ще встигне прийняти зміни до Конституції в частині місцевого самоврядування. Крім того, Гройсман заявив про необхідність гарантій фінансової самодостатності місцевого самоврядування.

"Я не без підстав вважаю, що за наступні п'ять років є унікальний шанс вибудувати нову адміністративно-територіальну модель успішної і самодостатньої України", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Гройсман назвав пріоритети роботи уряду на 2019 рік. Зокрема, уряд зосередиться на новому етапі децентралізації, який буде базуватися на побудові нового територіального устрою.

Також раніше повідомлялося, що у Верховній раді зареєстровано 4 пріоритетних законопроекти щодо нового етапу децентралізації, які потребують першочергового прийняття.

 

У Мінрегіоні спрогнозували обсяг доходів місцевих бюджетів
Новини України Володимир Гройсмандецентралізація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся