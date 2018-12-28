Гройсман прогнозує нову адміністративно-територіальну систему за 5 років

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Прем'єр вважає, що Рада зможе внести зміни в частині місцевого самоврядування

В Україні через п'ять років може з'явитися нова адміністративно-територіальна система. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана "Інтерфакс-Україна".

На його думку, Рада нинішнього скликання ще встигне прийняти зміни до Конституції в частині місцевого самоврядування. Крім того, Гройсман заявив про необхідність гарантій фінансової самодостатності місцевого самоврядування.

"Я не без підстав вважаю, що за наступні п'ять років є унікальний шанс вибудувати нову адміністративно-територіальну модель успішної і самодостатньої України", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Гройсман назвав пріоритети роботи уряду на 2019 рік. Зокрема, уряд зосередиться на новому етапі децентралізації, який буде базуватися на побудові нового територіального устрою.

Також раніше повідомлялося, що у Верховній раді зареєстровано 4 пріоритетних законопроекти щодо нового етапу децентралізації, які потребують першочергового прийняття.