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Гройсман призвал Зеленского немедленно внести кандидатуру нового премьера

Новости » Политика    21.05.2019 - 00:05
Гройсман призвал Зеленского немедленно внести кандидатуру нового премьера
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/volodymyrgroysman)

Новоизбранный президент может обсудить этот вопрос с лидерами парламентских фракций на ближайшей встрече

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что новоизбранный президент страны Владимир Зеленский должен немедленно предложить кандидатуру нового премьер-министра и правительства, с которым сможет работать. Об этом премьер, который сегодня подал в отставку, заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

"Считаю, что Владимир Зеленский, который официально вступил в новую должность, должен немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра, а также нового правительства, с которым будет работать", - подчеркнул Гройсман.

По его словам, новоизбранному президенту необходимо обсудить этот вопрос с лидерами парламентских фракций на ближайшей встрече.

"Завтра президент встречается с лидерами фракций, он может этот вопрос там обсудить", - отметил Гройсман.

Он также добавил, что когда Зеленский призвал правительство уйти в отставку, то "очевидно знал, что с этим делать дальше" и готов взять на себя всю ответственность за происходящее в стране.

Напомним, 20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на брифинге, что идет в отставку, после того как Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что правительство должно сложить полномочия.

"Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины, а не перед новоизбранным президентом", - сказал Гройсман.

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