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Гройсман перед отставкой назвал свои достижения за три года

Новости » Выборы 2019    20.05.2019 - 17:52
Гройсман перед отставкой назвал свои достижения за три года
Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач, РБК-Украина)

Премьер назвал размер валютных резервов и объем средств на Едином казначейском счете

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подвел итоги работы своего правительства за три года и объявил о своей отставке. Об этом он заявил во время брифинга 20 мая, передает РБК-Украина.

Гройсман отметил, что ему не стыдно за эти три года, которые работало его правительство.

"За все три года мы не допустили ни одного кризиса, никаких проблем, которые бы несли угрозу для нашей государственности и для Украины в целом", - сказал он.

Гройсман рассказал, что на сегодня страна находится в хорошем состоянии. "Мы имеем валютные резервы свыше 20 млрд долларов. Мы имеем на Едином казначейском счете 57 млрд грн", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что за эти три года удалось принять ряд фундаментальных решений: одобрить реформу децентрализации, повысить минимальную зарплату в три раза.

Как сообщало РБК-Украина премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о о своей отставке.

Отметим, что правительство Владимира Гройсмана было назначено Верховной Радой в апреле 2016 года после политического кризиса и отставки правительства Арсения Яценюка.

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