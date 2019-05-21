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Гройсман закликав Зеленського негайно внести кандидатуру нового прем’єра

Новини » Політика    21.05.2019 - 00:05
Гройсман закликав Зеленського негайно внести кандидатуру нового прем’єра
Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/volodymyrgroysman)

Новообраний президент може обговорити це питання з лідерами парламентських фракцій на найближчій зустрічі

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що новообраний президент країни Володимир Зеленський має негайно запропонувати кандидатуру нового прем’єр-міністра та уряду, з яким зможе працювати. Про це прем’єр, який сьогодні подав у відставку, заявив у ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

"Вважаю, що Володимир Зеленський, який офіційно вступив на нову посаду, повинен негайно внести кандидатуру нового прем’єр-міністра, а також нового уряду, з яким буде працювати", - наголосив Гройсман.

З його слів, новообраному президенту необхідно обговорити це питання з лідерами парламентських фракцій на найближчій зустрічі.

"Завтра президент зустрічається з лідерами фракцій, він може це питання там обговорити", - зазначив Гройсман.

Він також додав, що коли Зеленський закликав уряд піти у відставку, то "очевидно знав, що з цим робити далі" і готовий взяти на себе всю відповідальність за те, що відбувається в країні.

Нагадаємо, 20 травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив на брифінгу, що йде у відставку, після того як Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що уряд має скласти повноваження.

"Я думаю, ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною радою України, а не перед новообраним президентом", - сказав Гройсман.

Гройсман перед відставкою назвав свої досягнення за три роки Зеленський запросив голів фракцій на консультації щодо розпуску Ради
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