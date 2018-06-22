Гройсман признал проблему оттока трудовых ресурсов из Украины

Основной причиной оттока трудовых ресурсов является низкая заработная плата

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал проблему оттока трудовых ресурсов из Украины. Об этом он заявил сегодня во время XI Ежегодного молодежного форума стипендиальных программ, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть два варианта изменить страну, изменить ее изнутри или сменить страну проживания... Я считаю, что большинство украинцев должны были бы возвращаться в Украину, но люди ищут более оплачиваемую работу, другое качество жизни. Людям надоело десятилетиями жить в таких условиях, поэтому они едут", - заявил он.

Гройсман отметил, что основной причиной оттока трудовых ресурсов является низкая заработная плата.

"Очень важно, чтобы наша экономика была обеспечена трудовыми ресурсами, поэтому нам нужно брать курс на повышение заработной платы и плюс системные изменения... в Целом, экономический рост, стабилизация ситуации и повышения безопасности могли бы улучшить ситуацию", - сказал глава правительства.

Напомним, согласно последним статистическим данным, число иностранцев, которые приезжают на работу в Литву, в этом году увеличилось более чем в два раза, а правительство тем временем рассматривает способы ограничения иммиграции рабочей силы. Большинство приезжих в Литву людей традиционно являются гражданами Украины.