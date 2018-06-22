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Гройсман визнав проблему відтоку трудових ресурсів із України

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 14:08
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Основною причиною відтоку трудових ресурсів є низька заробітна плата

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував проблему відтоку трудових ресурсів із України. Про це він заявив сьогодні під час XI Щорічного молодіжного форуму стипендіальних програм, передає кореспондент РБК-Україна.

"Є два варіанти змінити країну: змінити її зсередини або змінити країну проживання... Я вважаю, що більшість українців мали б повертатись в Україну, але люди шукають більш оплачувану роботу, іншу якість життя. Людям набридло десятиріччями жити в таких умовах, тому вони їдуть", - заявив він. 

Гройсман зазначив, що основною причиною відтоку трудових ресурсів є низька заробітна плата. 

"Дуже важливо, щоби наша економіка була забезпечена трудовими ресурсами, тому нам потрібно брати курс на підвищення заробітної плати і плюс системні зміни... Вцілому, економічне зростання, стабілізація ситуації та підвищення безпеки могли б покращити ситуацію", - сказав голова уряду.

 Нагадаємо, згідно з останніми статистичними даними, число іноземців, які приїжджають на роботу в Литву, в цьому році збільшилася більш ніж у два рази, а уряд тим часом розглядає способи обмеження імміграції робочої сили. Більшість приїжджих в Литву людей традиційно є громадянами України. 

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Теги публікації: миграция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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