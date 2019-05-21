Гройсман предостерегает новую власть от снижения тарифов

Попытка снижения тарифов на газ может привести к серьезному кризису и разрыву международных договоров. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Гройсман также напомнил, что обязательства по ценам на газ брал не его Кабинет министров и не Кабмин Яценюка. По его словам, они были взяты в 2008 году, и в дальнейшем переподписывались в последующие годы.

"Я думаю, что попытка снижения тарифов может за собой потянуть серьезный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса", - заявил премьер.

Он добавил, что, если бы снижение тарифов было бы возможным, он сделал бы это "позавчера".

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, подводя итоги работы своего правительства за три года и объявляя о своей отставке, заявил во время брифинга 20 мая, что ему не стыдно за три года, которые работало его правительство.

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