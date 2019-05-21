Гройсман застерігає нову владу від зниження тарифів

Спроба зниження тарифів на газ може призвести до серйозної кризи і розриву міжнародних договорів. Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Гройсман також нагадав, що зобов’язання щодо цін на газ брав не його Кабінет міністрів і не Кабмін Яценюка. З його слів, їх було взято у 2008 році, і далі вони перепідписувалися у наступні роки.

"Я думаю, що спроба зниження тарифів може за собою потягнути серйозну кризу. Це розірвання усіх наших міжнародних договорів і фактично доведення країни до стану фінансової кризи", - заявив прем’єр.

Він додав, що, якщо б зниження тарифів було б можливим, він зробив би це "позавчора".

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підбиваючи підсумки роботи свого уряду за три роки й оголошуючи про свою відставку, заявив під час брифінгу 20 травня, що йому не соромно за ці три роки, які працював його уряд.

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