ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Гройсман предлагает сократить число районов в Украине

Новости » Политика    05.12.2018 - 13:36
Гройсман предлагает сократить число районов в Украине
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

По словам Гройсмана, число районов в Украине необходимо сократить до 100

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает сократить число районов в Украине до 100. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте правительства.

Как отмечается, в ходе выступления на Форуме объединенных общин Гройсман заявил, что реформа децентрализации требует нового этапа и напомнил, что в ноябре создана рабочая группа, которая нарабатывает формат необходимых решений. В частности, рассматривается вопрос формирования нового территориального устройства по формуле община-район-регион.

"И здесь вопрос не в количестве районов, а в качестве. Лучше сформировать 100 состоятельных районов, чем иметь вдвое больше районов, которые пустые, без средств и возможностей решать проблемы людей", - сказал Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам президента Украины Петра Порошенко, доля местных бюджетов в 2018 году достигла 52% в сводном бюджете Украины. Он также отметил, что доля местных бюджетов впервые наконец превысила тот показатель, "о котором мы в свое время мечтали".

Как писало РБК-Украина, по мнению Гройсмана, в части децентрализации власти в Украине необходимо внести конституционные изменения.

В Украине за год количество детей в инклюзивных школах выросло на 60% Порошенко назвал количество созданных ОТО, у которых выросли доходы
Новости Украины Владимир Гройсмандецентрализация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь