Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

По словам Гройсмана, число районов в Украине необходимо сократить до 100

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает сократить число районов в Украине до 100. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте правительства.

Как отмечается, в ходе выступления на Форуме объединенных общин Гройсман заявил, что реформа децентрализации требует нового этапа и напомнил, что в ноябре создана рабочая группа, которая нарабатывает формат необходимых решений. В частности, рассматривается вопрос формирования нового территориального устройства по формуле община-район-регион.

"И здесь вопрос не в количестве районов, а в качестве. Лучше сформировать 100 состоятельных районов, чем иметь вдвое больше районов, которые пустые, без средств и возможностей решать проблемы людей", - сказал Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам президента Украины Петра Порошенко, доля местных бюджетов в 2018 году достигла 52% в сводном бюджете Украины. Он также отметил, что доля местных бюджетов впервые наконец превысила тот показатель, "о котором мы в свое время мечтали".

Как писало РБК-Украина, по мнению Гройсмана, в части децентрализации власти в Украине необходимо внести конституционные изменения.