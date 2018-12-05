Доля местных бюджетов превысила 50% в сводном бюджете, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (www.president.gov.ua)

Местные бюджеты за четыре года реформы выросли в 3,4 раза

Доля местных бюджетов в 2018 году достигла 52% в сводном бюджете Украины. Об этом сказал Президент Петр Порошенко сегодня во время Форума местного самоуправления, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Президент отметил, что доля местных бюджетов впервые наконец превысила тот показатель, "о котором мы в свое время мечтали".

"Это очень символичная и очень принципиальная цифра. Это означает, что наша программа децентрализации, которая была обещана мной еще во время президентской кампании, была полностью реализована украинским правительством", - сказал Порошенко.

Президент также подчеркнул важность предоставления Министерством финансов открытого публичного доступа к местным бюджетам.

"Теперь общество сможет увидеть и оценить по достоинству и заработные платы руководителей, и суммы на депозитах. Это яркий ответ на утверждения отдельных глав о том, что денег нет на детский сад, ремонт дорог или другие нужды общины", - сказал Порошенко и подчеркнул, что эта открытость даст возможность жестко требовать изменений в жизни городов и сел, настаивать на использовании средств для решения острейших проблем.

Глава государства также отметил, что объем государственной поддержки на развитие общин и развитие инфраструктуры местных общин уже увеличился по сравнению с 2014 годом в 39 раз.

Напомним, Верховная рада приняла закон о государственном бюджете на 2019 год и связанные с ним изменения в Налоговый кодекс в ночь на 23 ноября. По сравнению с первым чтением доходы и расходы бюджета выросли на 17,7 млрд грн. Увеличение, в частности, произойдет благодаря повышению цен на газ для населения, что даст бюджету около 9 млрд грн.

В проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрено увеличение расходов на Кабинет министров и Верховную раду. Расходы на Раду увеличили на 300 млн грн, на правительство - на 400 млн грн, на президента оставили без изменений.