Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

За словами Гройсмана, число районів в Україні необхідно скоротити до 100

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує скоротити число районів в Україні до 100. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті уряду.

Як зазначається, у ході виступу на Форумі об’єднаних громад Гройсман заявив, що реформа децентралізації потребує нового етапу і нагадав, що в листопаді створено робочу групу, яка напрацьовує формат необхідних рішень. Зокрема, розглядається питання формування нового територіального устрою за формулою громада-район-регіон.

"І тут питання не і кількості районів, а в якості. Краще сформувати 100 спроможних районів, ніж мати вдвічі більше районів, які пусті, без коштів і можливостей вирішувати проблеми людей", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами президента України Петра Порошенка, частка місцевих бюджетів у 2018 році досягла 52% в зведеному бюджеті України. Він також зазначив, що частка місцевих бюджетів вперше нарешті перевищила той показник, "про який ми свого часу мріяли".

Як писало РБК-Україна, на думку Гройсмана, у частині децентралізації влади в Україні необхідно внести конституційні зміни.