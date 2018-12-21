Гройсман поручил возобновить льготы для пенсионеров МВД

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина, Виталий Носач)

Нардепы обратились к главе правительства с просьбой дать соответствующее поручение

На основании обращения народных депутатов Кабинет министров Украины предоставит поручение и рассмотрит вопрос отмененных льгот для пенсионеров Министерства внутренних дел (МВД). Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос о возобновлении отмененных льгот для ветеранов-пенсионеров МВД, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, народные депутаты обратились к премьер-министру дать поручение должностным лицам принять меры по восстановлению отмененных льгот пенсионерам МВД.

По словам народных депутатов, речь идет о 230 тысячах пенсионеров, работавших в органах МВД.

"На основании обращения будет поручение премьер-министра, и оно будет обработано должным образом", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус отметил, что сегодня в Украине на 10 работников приходится 11 пенсионеров.

Как писало РБК-Украина ранее, по словам замминистра соцполитики Николая Шамбира, Министерство социальной политики дорабатывает законопроект, направленный на решение вопросов сбора единого социального взноса (ЕСВ).

Добавим также, в ноябре Кабмин на своем заседании одобрил законопроект о детенизации зарплат. Документ предлагает усовершенствовать законодательство в начислении единого социального взноса, что позволит увеличить поступления в ПФУ.