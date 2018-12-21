ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Гройсман поручил возобновить льготы для пенсионеров МВД

Новости » Политика    21.12.2018 - 11:24
Гройсман поручил возобновить льготы для пенсионеров МВД
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина, Виталий Носач)

Нардепы обратились к главе правительства с просьбой дать соответствующее поручение

На основании обращения народных депутатов Кабинет министров Украины предоставит поручение и рассмотрит вопрос отмененных льгот для пенсионеров Министерства внутренних дел (МВД). Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос о возобновлении отмененных льгот для ветеранов-пенсионеров МВД, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, народные депутаты обратились к премьер-министру дать поручение должностным лицам принять меры по восстановлению отмененных льгот пенсионерам МВД.

По словам народных депутатов, речь идет о 230 тысячах пенсионеров, работавших в органах МВД.

"На основании обращения будет поручение премьер-министра, и оно будет обработано должным образом", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус отметил, что сегодня в Украине на 10 работников приходится 11 пенсионеров.

Как писало РБК-Украина ранее, по словам замминистра соцполитики Николая Шамбира, Министерство социальной политики дорабатывает законопроект, направленный на решение вопросов сбора единого социального взноса (ЕСВ).

Добавим также, в ноябре Кабмин на своем заседании одобрил законопроект о детенизации зарплат. Документ предлагает усовершенствовать законодательство в начислении единого социального взноса, что позволит увеличить поступления в ПФУ.

Гройсман назвал приоритеты работы правительства на 2019 год Кабмин направит 2,5 млрд гривен на метро на Виноградарь
Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныВладимир Гройсманпенсионеры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь