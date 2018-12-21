Гройсман доручив відновити пільги для пенсіонерів МВС

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нардепи звернулися до глави уряду з проханням дати відповідне доручення

На підставі звернення народних депутатів Кабінет міністрів України надасть доручення та розгляне питання скасованих пільг для пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ (МВС). Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання щодо відновлення скасованих пільг для ветеранів-пенсіонерів МВС, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, народні депутати звернулись до прем’єр-міністра надати доручення посадовим особам вжити заходів щодо відновлення скасованих пільг пенсіонерам МВС.

За словами народних депутатів, мова йде про 230 тисяч пенсіонерів, які працювали в органах МВС.

"На підставі звернення буде доручення прем’єр-міністра, і воно буде опрацьовано належним чином", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше глава правління Пенсійного фонду Євген Капінус зазначив, що сьогодні в Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів.

Як писало РБК-Україна раніше, за словами заступника міністра соцполітики Миколи Шамбіра, Міністерство соціальної політики допрацьовує законопроект, спрямований на вирішення питань збору єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Додамо також, у листопаді Кабмін на своєму засіданні схвалив законопроект про детінізацію зарплат. Документ пропонує удосконалити законодавство в нарахуванні єдиного соціального внеску, що дозволить збільшити надходження до ПФУ.