Гройсман поручил внести предложения для погашения долгов по зарплате перед шахтерами

Минфин и Минэнерго работают над погашением долгов по зарплате

Министерству финансов и Министерству энергетики и угольной промышленности Украины поручено внести предложения для погашения долгов по зарплате перед шахтерами. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть поручение Минфину вместе с Минэнергоугля внести предложения правительству, как в рамках бюджета сбалансировать и выплатить зарплату", - отметил Гройсман.

Он также добавил, что с начала года на дотации государственным шахтам уже было потрачено 0,9 млрд гривен. Кроме того, он пообещал инициировать глубокие проверки государственного сектора угольной промышленности.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин ищет дополнительные пути привлечения ресурсов на госшахты.