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Гройсман доручив внести пропозиції для погашення боргів по зарплаті перед шахтарями

НовиниЕнергетика    20.06.2018 - 14:08
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Мінфін і Міненерго працюють над погашенням боргів по зарплаті

Міністерству фінансів та Міністерству енергетики і вугільної промисловості України доручено внести пропозиції для погашення боргів по зарплаті перед шахтарями. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

"Є доручення Мінфіну разом з Міненерговугілля внести пропозиції уряду, як в рамках бюджету збалансувати і виплатити зарплату", - зазначив Гройсман.

Він також додав, що з початку року на дотації державним шахтам вже було витрачено 0,9 млрд гривень. Крім того, він пообіцяв ініціювати глибокі перевірки державного сектору вугільної промисловості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін шукає додаткові шляхи залучення ресурсів на держшахти.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Володимир Гройсман, шахтеры, зарплата  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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