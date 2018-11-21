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Гройсман доручив розробити програму безпеки дітей на дорогах

Новини » Політика    21.11.2018 - 12:24
Гройсман доручив розробити програму безпеки дітей на дорогах
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман пропонує забезпечити дітей світловідбиваючими елементами

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству інфраструктури розробити програму безпеки дітей на дорогах. Про це він заявив на засіданні уряду 21 листопада, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, в рамках безпеки на дорогах уряд вирішує завдання по встановленню переходів, освітлення і острівців безпеки. Крім того, на засіданні уряду він доручив Мінінфраструктури розробити програму для забезпечення дітей світловідбиваючими елементами, щоб їх було видно на дорозі в темний час доби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні на сьогодні зафіксовано один з найвищих в Європі рівнів смертності в результаті дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, щодня на дорогах гинуть 10-11 осіб.

Зазначимо, раніше Кабінет міністрів запропонував Верховній раді направити штрафи за порушення правил дорожнього руху на забезпечення безпеки на дорогах. Мова йде про фінансування впровадження систем автоматичної фіксації порушень.

 

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