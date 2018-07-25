Гройсман доручив до кінця тижня врегулювати ситуацію з пенсіями

Гройсман призначив службове розслідування стосовно керівництва Пенсійного фонду

Ситуація з виплатами пенсій повинна бути врегульована до кінця тижня. Про це на урядовій нараді заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає "Урядовий портал".

Повідомляється, що Гройсман поклав відповідальність за затримки з виплатою пенсій в липні на керівництво Пенсійного фонду України. Крім того, він доручив до кінця тижня врегулювати ситуацію.

"Я стурбований інформацією з регіонів про те, що є затримки по пенсійним виплатам... До кінця тижня врегулювати ситуацію. Крім того, призначаю службове розслідування і по діям керівника ПФУ, і щодо керівників у регіонах", - зазначив Гройсман.

Він підкреслив, що всі бюджетні трансферти перераховуються вчасно.

"Центральний бюджет заборгованості перед ПФУ не має. Ми повністю фінансуємо. Вживайте всі заходи, щоб ситуація більше не повторилася", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що затримка виплати пенсій пов'язана з касовим розривом надходжень єдиного соціального внеску.