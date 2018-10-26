Гройсман доручив Кабміну сформувати план дій щодо виведення вугільної галузі із кризи

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Також прем'р доручив сформувати ефективну стратегію на 2019

Прем'ер-міністр України Володимир Гройсман доручив Кабінету міністрів України сформувати план дій щодо виведення вугільної галузі із кризи на завершення 2018 року та ефективну стратегію на 2019 рік. Про це Гройсман написав у своєму Twitter, передає РБК-Україна.

За його словами, завдання на 2019 - збільшити видобуток українського вугілля і це абсолютно реально.

"Для цього всі мають працювати професійно та прозоро", - написав міністр.

"Ми потребуємо чіткої позиції від Міненерго: які наші кроки цього року, яка стратегія в наступному. У 2018-му ми компенсували 1,8 млрд грн, щоб покрити різницю між собівартістю вугілля і ціною його продажу. Ми вимушені це робити, щоб не створювати напруги. Але це гасіння пожежі", - додав Гройсман.

Прем'єр-міністр також додав, ситуація, в якій опинилась вугільна галузь за останні декілька років- свідчення неправильного підходу відповідальних за галузь.

"Результат - постійні недоліки в роботі, заручниками яких стали звичайні шахтарі", - вважає Гройсман.

Нагадаэмо, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик зазначив, що з додаткових 1,4 млрд гривень, передбачених останніми бюджетними змінами для вугільної галузі на зарплату шахтарям, було виділено лише 133 млн гривень.