У Міненерго розповіли, скільки отримали з додаткових 1,4 млрд грн на зарплати шахтарям

Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Насалик підкреслив, що Міненерго не має фондів, щоб закрити заборгованість по зарплатам

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик зазначив, що з додаткових 1,4 млрд гривень, передбачених останніми бюджетними змінами для вугільної галузі на зарплату шахтарям, було виділено лише 133 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Насалик зазначив, що Україні в 2017-2018 роках вдалося скоротити споживання імпорту вугілля майже в 2 рази. У держави, за його словами, є два шлях: розвивати власний видобуток вугілля або закуповувати його за кордоном.

"Вугілля потрібне - якщо ми його не будемо добувати, то будемо імпортувати. Ми зобов'язані розвивати вугільну галузь, тому що у нас більше немає чим забезпечувати теплову генерацію. Ми, або будемо витрачати в два рази більше коштів на закупівлю вугілля, або ми вкладемо їх (в українську вугільну промисловість, - ред.). Що стосується заборгованості по зарплатах, то станом на 1 жовтня вона становить 488 мільйонів гривень. І цей борг лежить суто в площині державного бюджету по різниці в ціні собівартості продукції", - зазначив голова Міненерго.

За словами міністра, з додаткових 1,4 млрд гривень, передбачених останніми бюджетними змінами для вугільної галузі, було виділено 133 млн гривень, а 1,27 млрд гривень так і не виділені з державного бюджету.

"Міністерство не має фондів, щоб закрити цю заборгованість", - підкреслив Насалик.

При цьому заступник міністра фінансів України Юрій Гелетій зазначив, що кошти на виплату заробітної плати шахтарям відповідно до раніше прийнятих доповнень до держбюджету на 2018 рік будуть перераховані або в п’ятницю, 19 жовтня, або в понеділок, 22 жовтня.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін проведе нараду з виплати зарплат шахтарям на цьому тижні. За словами прем'єра Володимира Гройсмана, вугільна галузь потребує реструктуризації, так як кошти на модернізацію щорічно перенаправляють на компенсацію заробітної плати шахтарям.

Нагадаємо, на початку жовтня у Міненерго обіцяли скоротити борги по зарплаті шахтарям найближчим часом. Також повідомлялося, що українським шахтарям повинні виплатити 470 млн гривень заробітної плати.