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Гройсман попросит президента увольнять глав районов, где не создали ОТО

Новости » Политика    23.11.2018 - 11:48
Гройсман попросит президента увольнять глав районов, где не создали ОТО
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

В Украине сегодня есть 99 таких районов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает обратиться к президенту Петру Порошенко по вопросу увольнения глав районов, где не было образовано ни одной объединенной территориальной общины (ОТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьера.

По словам Гройсмана, на сегодня в Украине есть почти сотня районов, где не произошло объединения териториальних общин.

"В Украине сейчас насчитывается 99 районов, где не создано ни одной ОТО. Здесь местные управленцы тормозят объединение. Обращаюсь к депутатам: передавайте информацию, кто на местах не справляется со своими обязанностями. Будем обращаться к президенту, чтобы таких голов увольнять", - заявил он.

Гройсман попросит президента увольнять глав районов, где не создали ОТО

Напомним, Центральная избирательная комиссия 19 ноября 2018 года объявила о начале процесса выдвижения кандидатов в депутаты, а также на должности сельского, поселкового, городского председателя на соответствующих первых местных выборах в объединенных территориальных общинах.

Добавим, что по данным Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, в Украине 26 городов областного значения имеют возможность стать объединенными территориальными общинами.

В Украине 26 городов областного значения могут стать ОТО, - Минрегион В местных выборах примут участие 47 партий, - ЦИК
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