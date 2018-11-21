В Україні 26 міст обласного значення можуть стати ОТГ, - Мінрегіон

Фото: Геннадій Зубко (minregion.gov.ua)

Житомир вже став першим обласним центром, який створив ОТГ

В Україні 26 міст обласного значення мають можливість стати об'єднаними територіальними громадами (ОТГ). Про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За словами Зубка, це: Хмільник, Добропілля, Костянтинівка, Маріуполь, Мирноград, Покровськ, Новогродівка, Селидове (Донецька обл.), Бердичів, Коростень, Малин, Новоград-Волинський, Бердянськ, Коломия, Львів, Червоноград, Тернопіль, Бережани, Куп’янськ, Лозова, Славута, Старокостянтинів, Кам’янець-Подільський, Хмельницький, Чернівці.

"Житомир вже став першим обласним центром, який створив ОТГ", - зазначив Зубко.

Раніше РБК-Україна писало, що вже третина об'єднаних територіальних громад отримала земельні угіддя сільськогосподарського призначення - зараз це понад 360 тис. гектарів.

Нагадаємо, у травні 2018 року президент Украины Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл та селищ до територіальних громад міст обласного значення.