Гройсман отчитался о выполнении плана по ремонту дорог

План по ремонту дорог выполнен на 50%

В Украине план по ремонту дорог выполнен на половину. Об этом во время правительственного совещания, посвященного вопросам дорожного строительства и развития дорожного хозяйства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Урядовий портал".

По его словам, в разных регионах Украины ремонт дорог выполняется "по-разному".

"Больше половины планов уже выполнено. Но в разных регионах по-разному эта работа выполняется. Я поставил четкие задачи: темпы надо ускорять, а средства использовать эффективно и рационально. Мы делаем проверки, будут аудиты по завершению объектов. Далее, в сентябре, будем понимать, кто справился с заданиями, кто нет", - отметил Гройсман.

В ходе совещания было отмечено, что лучше всего с поставленной задачей справляются Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская и Хмельницкая области, где процент выполнения работ превышает 80%. В Черновицкой и Сумской области ситуация плохая.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" в ответе на информационный запрос РБК-Украина сообщили, что в Украине на сегодня 95% дорог находятся в состоянии, которые не соответствуют нормам. Среди областей с наихудшими дорогами, в частности Черкасская и Николаевская области.