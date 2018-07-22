Гройсман відзвітував про виконання плану по ремонту доріг

План з ремонту доріг виконано на 50%

В Україні план з ремонту доріг виконано на половину. Про це під час урядової наради, присвяченої питанням дорожнього будівництва і розвитку дорожнього господарства, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає "Урядовий портал".

За його словами, в різних регіонах України ремонт доріг виконується "по-різному".

"Більше половини планів вже виконано. Але в різних регіонах по різному ця робота виконується. Я поставив чіткі завдання: темпи (будівництва) треба пришвидшувати, а кошти використовувати ефективно й раціонально. Ми робимо перевірки, будуть аудити по завершенню об’єктів. Далі - у вересні - будемо розуміти, хто впорався з завданнями, хто ні. Всім дам оцінку, хто, маючи ресурси, не зміг організувати роботу", - зазначив Гройсман.

У ході наради було відзначено, що найкраще з поставленим завданням справляються Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Херсонська та Хмельницька області, де відсоток виконання робіт перевищує 80%. У Чернівецькій та Сумській області ситуація погана.

Нагадаємо, раніше в "Укравтодорі" у відповіді на інформаційний запит РБК-Україна повідомили, що в Україні на сьогодні 95% доріг перебувають у стані, що не відповідають нормам. Серед областей з найгіршими дорогами, зокрема Черкаська та Миколаївська області.