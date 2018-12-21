Гройсман пояснив причину затримки надання польського кредиту на дороги

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

За словами Гройсмана, проект підписання угоди з Польщею є пріоритетним для Кабміну

Затримка із реалізацією українсько-польського проекту стосовно розвитку доріг виникла через міждержавну бюрократію, але він буде завершений. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, відповідаючи на питання про надання Україні кредиту від Польщі, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за словами народного депутата від фракції "Народний фронт" Михайла Хміля, уже пройшло три роки, як угода про надання Україні кредиту від Польщі не набула чинності.

"3-го грудня між Україною та Польщею підписано протокол про продовження терміну дії генеральної угоди. В рамках цього, я би просив Вас взяти під особистий контроль задіяні у виконанні угоди сторони. Зокрема, Мінфін, МЗС та ДФС для того, щоб дати поштовх, і це вступило у дію. Якщо протягом січня не будуть улагоджені ці питання, контракт знову затягнеться на тривалий час", - заявив Хміль.

Голова уряду у свою чергу пояснив, що вирішення питання затримується через міждержавну бюрократію.

"3 грудня протокол підписано на продовження. Уже реалізовано десятки таких проектів, але є міждержавна бюрократія. Сподіваюсь, щоб це було продовження, щоб ми завершили реалізацію проекту", - заявив Гройсман

Він наголосив, що проект підписання угоди з Польщею є пріоритетним для Кабміну.

"Цей проект є одним із пріоритетних, адже він відповідає нашій стратегії розвитку автомобільних доріг і створенню інфраструктури на перетині кордонів. Можу вам сказати, що з нашої сторони ми абсолютно системно працюємо з тим, щоб не було жодних затримок. А затримки відбуваються тому, що вони є двосторонніми документами між двома державами", - додав глава Кабміну.

Нагадаємо, 9 вересня 2015 року уряди України і Польщі підписали угоду про надання кредиту в 100 млн євро. Угода стосується фінансування проектів розвитку прикордонної дорожньої інфраструктури.

РБК-Україна також писало, що в травні цього року почався ремонт дороги на українсько-польському кордоні. Повідомлялося, що її відремонтують за 230 млн гривень.

Додамо також, в квітні повідомлялося, що Польща планує побудувати швидкісне шосе S12 до українського кордону. Шосе матиме дві смуги в кожну сторону і закінчиться на пункті пропуску "Ягодин" україно-польського кордону.