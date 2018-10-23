Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги

Фото: МВФ (flickr.com/worldbank)

Прем’єр заявив, що Україна не виконала жодну з попередніх програм МВФ

Однією з причин того, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) висуває суворі вимоги до України, є невиконання попередніх програм. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

"Це 11-та програма, але я хочу сказати, жодна з них не була виконана. Я вважаю, що такі жорсткі вимоги з боку МВФ зараз вони є в тому числі й тому, що дуже багато разів за попередні роки ці програми не виконувалися", - повідомив Гройсман.

З його слів, відмова від виконання меморандуму МВФ могла призвести до глибокої кризи.

"У нас було два виходи. Перший - це відмовитись взагалі від меморандуму, вони перепідписувалися 5 разів, а, можливо, - 6. Тоді б ми прийшли до глибокої і затяжної кризи. Другий варіант було піти на цей компроміс (підвищення ціни на газ, - ред.). Тоді ми рятуємо ситуацію в країні і маємо надію на економічне зростання та стабільність", - пояснив прем’єр.

Нагадаємо, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%, тобто до 8,55 грн за куб. метр.

Гройсман заявив, що підвищення цін на газ стало значно меншим ,ніж могло бути, оскільки МВФ вимагав підвищення на 60%.