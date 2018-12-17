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Гройсман назвал сроки получения второго транша ЕС

Новости » Экономика    17.12.2018 - 15:51
Гройсман назвал сроки получения второго транша ЕС
Фото: Владимир Гройсман и Валдис Домбровскис (twitter.com/VGroysman)

Украина рассчитывает получить второй транш ЕС в начале 2019

Украина рассчитывает получить второй транш действующей программы макрофинансовой помощи Евросоюза в размере объемом 500 млн в начале 2019 года. Об этом шла речь на переговорах премьера Владимира Гройсмана с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, передает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Гройсман, в частности, заявил, что ценит поддержку усилий по внедрению реформ в Украине.

"Приоритетами нашей совместной работы на ближайшую перспективу является углубление секторального сотрудничества в сфере цифровой экономики, энергетики и либерализации торговли", - добавил он.

Гройсман назвал сроки получения второго транша ЕС

 

В свою очередь, Домбровскис отметил, что стабилизация макрофинансовой ситуации в Украине стала стимулом для выделения кредита. В связи с этим Брюссель рассчитывает, что Киев продолжит сохранять темп реформ. Кроме того, Украина должна уделить внимание точечным изменениям в налоговой, энергетической, финансовой и социальной сферах.

Напомним, ранее Евросоюз перечислил Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи.

Позже стало известно, что первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС на 500 млн евро предоставляется Украине в виде займа под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033 года.

 

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