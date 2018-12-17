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Гройсман назвав терміни отримання другого траншу ЄС

Новини » Економіка    17.12.2018 - 15:51
Гройсман назвав терміни отримання другого траншу ЄС
Фото: Володимир Гройсман і Валдіс Домбровскіс (twitter.com/VGroysman)

Україна розраховує отримати другий транш ЄС на початку 2019

Україна розраховує отримати другий транш чинної програми макрофінансової допомоги Євросоюзу у розмірі обсягом 500 млн на початку 2019 року. Про це йшла мова на переговорах прем'єра Володимира Гройсмана з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, передає РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Гройсман, зокрема, заявив, що цінує підтримку зусиль по впровадженню реформ в Україні.

"Пріоритетами нашої спільної роботи на найближчу перспективу є поглиблення секторального співробітництва у сфері цифрової економіки, енергетики і лібералізації торгівлі", - додав він.

Гройсман назвав терміни отримання другого траншу ЄС

 

У свою чергу, Домбровскіс зазначив, що стабілізація макрофінансової ситуації в Україні стала стимулом для виділення кредиту. У зв'язку з цим Брюссель розраховує, що Київ продовжить зберігати темп реформ. Крім того, Україна має приділити увагу точковим змінам у податковій, енергетичній, фінансовій та соціальній сферах.

Нагадаємо, раніше Євросоюз перерахував Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги.

Пізніше стало відомо, що перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС на 500 млн євро надається Україні у вигляді позики під процентну ставку 1,25% з погашенням у квітні 2033 року.

 

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