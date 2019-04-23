Гройсман назвал сроки полномочий своего правительства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует оставаться на своем посту до парламентских выборов, которые состоятся в октябре 2019 года. Об этом он сказал журналистам во время инспектирования дорожных работ в Винницкой области.

Гройсман напомнил, что президентские и парламентские выборы - это разные вещи, никак между собой не связанные.

"Украина сделала свой выбор - выбрала президента. В октябре будут выборы в парламент", - сказал он.

Премьер напомнил, что после того, как будет выбран следующий парламент, будет сформирована новая коалиция и новое правительство.

"Сейчас правительство и я как премьер-министр работаем до следующих парламентских выборов. Выборы президента и выборы в парламент не соединенные вещи с одной стороны. С другой стороны никаких особых действий не надо делать правительству или президенту для взаимодействия", - добавил он.

"Наше правительство работает до октября 2019 года. И все программы будут реализованы нашим правительством", - добавил премьер.

Гройсман также подтвердил, что планирует принять участие в парламентских выборах в Украине. "Поход будет в новый парламент с очень четким видением, задачами", - сказал он.

Напомним, Владимир Гройсман возглавляет правительство Украины с апреля 2016 года.

Отметим, 22 апреля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах, которые пройдут осенью.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также заявил, что готов сотрудничать с победителем на выборах 2019 Владимиром Зеленским после его инаугурации.