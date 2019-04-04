Гройсман назвал объем государственной поддержки регионов

За последние пять лет государственная поддержка регионов выросла по меньшей мере в 40 раз - с 0,5 млрд грн до 20,75 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Гройсман рассказал, что в 2019 году правительство выделяет:

7,7 млрд грн в Государственный фонд регионального развития.

4,7 млрд грн на социально-экономическое развитие регионов.

5 млрд на развитие сельской медицины.

2,1 млрд на инфраструктуру.

0,75 млрд грн на строительство спортивных объектов.

0,5 млрд грн на поддержку региональной политики.

"Кроме того, в 2019 году на восстановление местных дорог правительство выделило 14,7 млрд грн. Это на 3 млрд больше, чем в прошлом году", - добавил премьер'ер.

Напомним, в ноябре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что на Фонд регионального развития в 2019 году выделят 9 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, в январе-марте 2019 года в местные бюджеты поступило 59,9 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой.