Гройсман назвав обсяг державної підтримки регіонів

За останні п'ять років державна підтримка регіонів зросла щонайменше в 40 разів - з 0,5 млрд грн до 20,75 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

Гройсман розповів, що у 2019 році уряд виділяє:

7,7 млрд грн на Державний фонд регіонального розвитку.

4,7 млрд грн на соціально-економічний розвиток регіонів.

5 млрд на розвиток сільської медицини.

2,1 млрд на інфраструктуру.

0,75 млрд грн на будівництво спортивних об’єктів.

0,5 млрд грн на підтримку регіональної політики.

"Крім того, у 2019 році на відновлення місцевих доріг уряд надав 14,7 млрд грн. Це на 3 млрд більше, ніж торік", - додав прем'єр.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що на Фонд регіонального розвитку у 2019 році виділять 9 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, у січні-березні 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 59,9 млрд грн платежів, що контролюються Державною фіскальною службою.