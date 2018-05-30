Гройсман и Климкин прокомментировали убийство Бабченко

Климкин отметил, что Бабченко в Украине продолжал бороться за демократическую Россию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировали убийство журналиста Аркадия Бабченко, произошедшее 29 мая. Свой комментарий премьер-министр Украины опубликовал в Facebook.

"Убежден, русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии", - написал Гойсман.

Также он призвал расследовать убийство журналиста и наказать виновных в его смерти.

"Слишком рано говорить, кто за этим (убийстовом, - ред.) стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства", - сказал министра иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН, передает "112.Украина".

На заседании украинский министр отметил, что находясь в Украине, журналист продолжал бороться за демократическую Россию, поэтому "Москва всегда рассматривала его в качестве врага".

Це - останній пост Аркадія Бабченка. 10 годин тому він написав про свій другий день народження. І от його вбили.... Опубліковано Volodymyr Groysman 29 травня 2018 р.

Напомним, 29 мая был убит журналист Аркадий Бабченко.

Начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что основной причиной убийства Бабченко могла быть его профессиональная деятельность.

Жена журналиста находится в шоковом состоянии.

Также Геращенко сообщил о том, что одной из версий следствия будет действия российских спецслужб.