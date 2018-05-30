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Гройсман і Клімкін прокоментували вбивство Бабченко

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 03:42
Фото: Аркадій Бабченко (Олександр Гончаров / Апостроф)
Фото: Аркадій Бабченко (Олександр Гончаров / Апостроф)

Клімкін наголосив, що Бабченко в Україні продовжував боротися за демократичну Росію

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова МЗС України Павло Клімкін прокоментували вбивство журналіста Аркадія Бабченко, що відбулося 29 травня. Свій коментар прем'єр-міністр України опублікував у Facebook.

"Переконаний, російська тоталітарна машина не пробачила йому чесності і принциповості. Справжній друг України, який розповідав світові правду про російську агресію", - написав Гройсман.

Також він закликав розслідувати вбивство журналіста і покарати винних у його смерті.

"Занадто рано говорити, хто за цим (убийстовом, - ред.) стоїть, однак розуміння аналогічних випадків змушує нас думати про те, що Росія використовує і інші види тактики для дестабілізації України, зокрема, проводить теракти, підривну діяльність і політичні вбивства", - сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Радбезу ООН, передає "112.Україна".

На засіданні український міністр зазначив, що перебуваючи в Україні, журналіст продовжував боротися за демократичну Росію, тому "Москва завжди розглядала його як ворога".

 

Це - останній пост Аркадія Бабченка. 10 годин тому він написавши про свій другий день народження. І від його вбили....

Опубліковано Volodymyr Groysman 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, 29 травня був убитий журналіст Аркадій Бабченко.

Начальник управління Нацполиции в Києві Андрій Крищенко повідомив, що основною причиною вбивства Бабченко могла бути його професійна діяльність.

Дружина журналіста перебуває в шоковому стані.

Також Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства буде дія російських спецслужб.

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Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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