ВР планирует урегулировать приостановление полномочий местной власти по госархстройконтролю

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Нардепы поддержали соответствующий законопроект за основу в первом чтении

Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №7266-1 "О внесении изменений в закон "О регулировании градостроительной деятельности" (о передаче, прекращении или временном приостановлении полномочий органов государственного архитектурно-строительного контроля), передает корреспондент РБК-Украина.

За проект в первом чтении проголосовали 246 парламентариев.

Так, целью документа является разработка правового механизма передачи, прекращения и временного приостановления полномочий исполнительных органов по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов.

В частности, устанавливаются четкие механизмы передачи полномочий исполнительным органам по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов. Предусматривается возможность прекращения полномочий исполнительных органов по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов по соответствующему заявлению органа местного самоуправления.

Планируется предусмотреть возможность временной остановки полномочий исполнительных органов по вопросам архитектурно-строительного госконтроля сельских, поселковых, городских советов по соответствующему заявлению органа местного самоуправления. Предлагается установить и временную остановку полномочий исполнительных органов по вопросам госархстройконтроля сельских, поселковых, городских советов по результатам осуществления мероприятий государственного архитектурно-строительного контроля.

"На время прекращения и временной остановки полномочия исполнительных органов по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов такие функции осуществляет центральный орган исполнительной власти, реализующий госполитику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Вместе с тем законом планируется предоставить возможность повторной передачи полномочий и восстановления временно остановленных полномочий исполнительных органов по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов.

Напомним, в августе 2015 года Кабмин утвердил ряд документов, необходимых для децентрализации архитектурно-строительного контроля.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2014 году Кабмин увеличил предельную численность работников аппарата Государственной архитектурно-строительной инспекции на 1 тыс. 176 работников за счет территориальных органов Госархстройинспекции.