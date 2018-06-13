Гройсман: бизнес сэкономит до 2 млрд гривен после перехода на электронные чеки

В Украине планируется переход от кассовых аппаратов к системе электронных чеков

После перехода на электронные чеки и отказа от традиционных кассовых аппаратов украинский бизнес сможет сэкономить до 2 млрд гривен. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гройсмана, при переходе бизнеса от кассовых аппаратов к системе электронных чеков предприниматели избавятся от так называемой "кассовой монополии".

"После введения электронных чеков бизнес может сэкономить около 2 млрд гривен на дополнительных оплатах. Это всегда была монополия, чтобы посадить предпринимателей "на иглу". Это вообще была драконовская история. Сейчас система дает возможность освободиться от "кассово-аппаратного рабства", - заявил Гройсман.

Після запровадження електронних чеків, бізнес може зекономити близько 2 млрд грн на додаткових оплатах. Це завжди була монополія, щоб посадити підприємців "на голку". Це взагалі була драконівська історія. Зараз система дає можливість звільнитись від "касово-апаратного рабства". — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 13, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов.