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Гройсман: бизнес сэкономит до 2 млрд гривен после перехода на электронные чеки

НовостиПолитика    13.06.2018 - 11:58
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

В Украине планируется переход от кассовых аппаратов к системе электронных чеков

После перехода на электронные чеки и отказа от традиционных кассовых аппаратов украинский бизнес сможет сэкономить до 2 млрд гривен. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гройсмана, при переходе бизнеса от кассовых аппаратов к системе электронных чеков предприниматели избавятся от так называемой "кассовой монополии".

"После введения электронных чеков бизнес может сэкономить около 2 млрд гривен на дополнительных оплатах. Это всегда была монополия, чтобы посадить предпринимателей "на иглу". Это вообще была драконовская история. Сейчас система дает возможность освободиться от "кассово-аппаратного рабства", - заявил Гройсман.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов.

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Владимир Гройсман, бизнес  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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