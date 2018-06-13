Гройсман: бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на електронні чеки

В Україні планується перехід від касових апаратів до системи електронних чеків

Після переходу на електронні чеки та відмови від традиційних касових апаратів український бізнес зможе заощадити до 2 млрд. гривень. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, при переході бізнесу від касових апаратів до системи електронних чеків підприємці позбудуться від так званої "касової монополії".

"Після введення електронних чеків бізнес може заощадити близько 2 млрд гривень на додаткових оплатах. Це завжди була монополія, щоб посадити підприємців "на голку". Це взагалі була драконівська історія. Зараз система дає можливість звільнитися від "касово-апаратного рабства", - заявив Гройсман.

Після запровадження електронних чеків, бізнес може зекономити близько 2 млрд грн на додаткових оплатах. Це завжди була монополія, щоб посадити підприємців "на голку". Це взагалі була драконівська історія. Зараз система дає можливість звільнитись від "касово-апаратного рабства". — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 13, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив проведення пілотного проекту з використання смартфонів і планшетів у якості новітніх касових апаратів.