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Гройсман: бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на електронні чеки

НовиниПолітика    13.06.2018 - 11:58
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

В Україні планується перехід від касових апаратів до системи електронних чеків

Після переходу на електронні чеки та відмови від традиційних касових апаратів український бізнес зможе заощадити до 2 млрд. гривень. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, при переході бізнесу від касових апаратів до системи електронних чеків підприємці позбудуться від так званої "касової монополії".

"Після введення електронних чеків бізнес може заощадити близько 2 млрд гривень на додаткових оплатах. Це завжди була монополія, щоб посадити підприємців "на голку". Це взагалі була драконівська історія. Зараз система дає можливість звільнитися від "касово-апаратного рабства", - заявив Гройсман.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив проведення пілотного проекту з використання смартфонів і планшетів у якості новітніх касових апаратів.

 

У Кабміні триває дискусія щодо створення нового міністерства, - Мінюст
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Володимир Гройсман, бизнес  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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