Гройсман анонсировал проверки Львовской таможни из-за массового въезда авто на "евробляхах"

Луценко заявил, что по этому поводу на руководителя львовской таможни ждет разговор с прокурором

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Львовскую таможню ждут тщательные проверки, в частности, в связи с массовым въездом в Украину автомобилей на иностранных номерах. Об этом он заявил 21 июня 2018 во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечение контрабандных схем, передает корреспондент РБК-Украина.

"Будем проверять тщательно, будете говорить не только с прокурором, вы можете быть уволены. И потом будете говорить с прокурором или с представителем Национального антикоррупционного бюро. Вы мне все надоели, потому что вы должны все делать для того, чтобы делать Украину богатой, а не выполнять функции, чтобы в Украине что-то заезжало. Вы зарабатываете тысячи, десятки тысяч, миллионы, а Украина теряет миллиарды", - заявил Гройсман.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что сейчас в Украине находится 300 тысяч автомобилей на так называемых "евробляхах", и большинство из них попали в Украину именно через таможни западных областей.

"Через вас прошли десятки тысяч таких автомобилей, которые сейчас, не уплатив никаких таможенных платежей, усложнили, так мягко скажу, ситуацию на дорогах Украины. В этом случае полнота ответственности лежит именно на вас и на всех ваших коллегах по западной Украине в первую очередь. Я не знаю, вы действительно не знаете цифру количества таких автомобилей, но цифру, сколько стоит пропустить такой автомобиль - точно знаете, поэтому прошу быть готовым к разговору с прокурором по этому поводу", - заявил Луценко, обращаясь к руководителю Львовской таможни.

Напомним, Гройсман анонсировал введение уголовной ответственности за контрабанду.