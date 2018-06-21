Гройсман анонсував запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду

Кабмін направить парламенту відповідні зміни до митного законодавства

За здійснення контрабанди в Україні має бути запроваджено кримінальну відповідальність. Про це у четвер, 21 червня, під час селекторної наради з питань ситуації на кордоні і припинення контрабандних схем заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми направимо від Кабінету міністрів України до парламенту відповідні зміни до законодавства, які передбачають криміналізацію, кримінальну відповідальність за здійснення контрабанди", - заявив він.

Також Гройсман зазначив, що буде проведене інституційне посилення роботи Державної фіскальної служби, а також її митних підрозділів.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів у середу, 20 червня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман перерахував найпоширеніші схеми на митниці, які дозволяють занижувати митні та інші обов'язкові платежі, а то і зовсім не платити їх.